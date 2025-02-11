في محافظتين.. مصرع شاب بحادث سير وانتحار آخر والعثور على جثة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع شاب بحادث سير جنوب غربي المحافظة، فيما عثرت قوة أمنية على جثة رجل شمال شرقي بغداد، فيما أقدم شاب على الانتحار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يقود دراجة نارية اصطدم بسيارة على طريق حلة – ديوانية، ما أسفر عن وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمن وكالة شفق نيوز، بأن "معلومات وردت تفيد بوجود حادث قتل ضمن منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث وعثرت على جثة رجل تولد 1985 وعليها آثار إطلاق نار في الرأس".

وأضاف "تم رفع الجثة وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن "شاباً تولد 1998 أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل غرفته في منزله ضمن منطقة الزوراء شرقي العاصمة، مبيناً أن ذويه ادعوا أنه يعاني من حالة نفسية.