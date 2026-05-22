مصرع شاب بحادث سير "غريب" في الموصل وابن يقتل والده بأربيل

شفق نيوز- نينوى/ أربيل

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الجمعة، بمصرع شاب بحادث سير "غريب" على أحد الجسور وسط مدينة الموصل، فيما ألقت شرطة أربيل القبض على شخص قام بقتل والده وإصابة شقيقه بإطلاقات نارية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير مروّع وقع على الجسر الخامس وسط مدينة الموصل، حيث أن سائقاً فقد السيطرة على سيارته وصدم أحد المارة وألقى به من أعلى الجسر إلى الشارع أسفله".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن وفاة الشاب على الفور متأثراً بالإصابات البليغة التي تعرض لها"، مشيراً إلى أن "فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية هرعت إلى مكان الحادث، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق لمعرفة ملابساته".

وفي أربيل أعلنت مديرية شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تلقت بلاغاً في وقت متأخر من ليل الخميس/ الجمعة (الساعة 1:30 بعد منتصف الليل) يفيد بوقوع جريمة قتل، وتوجهت فرق الشرطة في قسم شرطة بنصلاوة (مركز شرطة كسنزان) فوراً إلى مكان الحادث.

وأوضحت أنه وفق التحقيقات الأولية، تبين أن "متهماً يدعى (م. س. م) أقدم، بسبب خلاف عائلي، على إطلاق النار على والده المدعو (سفير مراد صابر)، مما أدى إلى وفاته في الحال. كما قام المتهم بإطلاق النار على شقيقه (ميران سفير مراد) وأصابه بجروح، وهو الآن تحت الرعاية الطبية".

وأكدت الشرطة أن فرقها "تمكنت في وقت قياسي من إلقاء القبض على المتهم المذكور. وحالياً، تم فتح ملف تحقيق بالحادث، وتستمر التحقيقات معه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".