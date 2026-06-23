بغداد و3 محافظات.. مصرع وإصابة 7 أشخاص وتحرير مختطف وإخماد حريق

شفق نيوز- صلاح الدين/ بغداد

أفاد مصدران محليان، يوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 7 أشخاص جراء حادثين منفصلين في السليمانية وصلاح الدين، وفيما حررت قوات الأمن مختطفاً واعتقلت اثنين من خاطفيه ضمن العاصمة بغداد، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق في الموصل دون خسائر بشرية.

وقال أحد المصادر لوكالة شفق نيوز، إن شاباً فارق الحياة متأثراً بإصاباته البليغة التي تعرض لها جراء حادث دهس، مبيناً أن الجهات المختصة سارعت إلى موقع الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وأطلقت تحقيقاً بالحادثة.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت بجمع الأدلة وتفريغ كاميرات المراقبة المنتشرة في المنطقة لتحديد هوية السائق الهارب وتعقبه تمهيداً لإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

في السياق، أفاد مصدر آخر، للوكالة، بأن قوة أمنية تتمكن من تحرير مختطف واعتقال اثنين من خاطفيه ضمن منطقة الزعفرانية وضبط سلاح نوع بندقية كانت بحوزة الخاطفين".

وبحسب المصدر، فإن الاعترافات الأولية كشفت أن الخاطفين اقدموا على هذا الفعل نتيجة خلافات مالية فيما بينهم.

وفي السليمانية، أفاد مصدر محلي، بوقوع حادث سير خطير على الطريق الرابط بين رانيا ودربندخان قرب قرية قوراغو، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة جراء الحادث.

وأضاف أن فرق الإسعاف والجهات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم نقل جثامين الضحايا إلى الجهات المختصة.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية ما تزال جارية للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، فيما لم تُعرف بعد هويات الضحايا بشكل رسمي.

أما في نينوى، فتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع في الطابق الثاني من عمارة تجارية بمنطقة دورة سيدتي الجميلة شرقي الموصل، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع داخل مطبخ أحد المطاعم الواقعة في الطابق الثاني من العمارة، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني التي هرعت إلى الموقع وتمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث.

وأضاف أن سرعة الاستجابة أسهمت في منع امتداد الحريق إلى الطابق الأرضي والمحال التجارية المجاورة، ولا سيما محال بيع الأراجيل والعطور، الأمر الذي حال دون وقوع أضرار أكبر كان من الممكن أن تتسبب بخسائر مادية واسعة.

وأشار المصدر إلى أن فرق الدفاع المدني أكملت عمليات التبريد ورفعت آثار الحادث، فيما فُتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.