مصرع شاب بحادث تصادم في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الجمعة، بمصرع شاب إثر حادث تصادم بين مركبتين على طريق كركوك – الرياض.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب يبلغ من العمر 23 عامًا، ومن سكنة قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين"، مشيرًا إلى أن "الوفاة وقعت في مكان الحادث متأثراً بإصابته، وجرى نقل جثته إلى مستشفى آزادي التعليمي".

وأضاف المصدر أن "الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".