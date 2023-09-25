مصرع شابين وفتى بحادثين منفصلين في كركوك وصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في كركوك وصلاح الدين، يوم الاثنين، بمصرع 3 مدنيين بحادثين منفصلين في المحافظتين.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، ان فتى يبلغ من العمر 10 سنوات لقي مصرعه جراء سقوط بوابة (كراج) داخل منزله في حي الحرية في مدينة كركوك، مبينا أن جثته نقلت الى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا بالحادث.

وفي صلاح الدين، لقي شابان مصرعهما بحادث سير بين سامراء وتكريت.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أن الشابين لقيا مصرعهما بعد انقلاب عجلة تقلهم على طريق سامراء - تكريت في منطقة (سموم) جنوب تكريت.

وتشهد أغلب المحافظات تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.