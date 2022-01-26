مصرع شابين وانتحار شخص بحوادث متفرقة في العراق

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد، يوم الاربعاء، عن وفاة شابين شقيقين جراء حريق اندلع داخل منزلهما وسط العاصمة، فيما اقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه وسط مدينة السماوة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان فرقها أنقذت بصعوبة شاب وشابة في العشرينات من عمرهما من عائلة واحدة، اِخْتَبَآ داخل دولاب الملابس في الطابق العلوي من منزلهما بعد اندلاع حريق في المنزل بمنطقة الطوبچي وسط بغداد.

وبينت ان فرق اطفاء الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران واقتحمت المنزل وانقذت الشابين اللذين فقدا الوعي نتيجة استنشاق نواتج الحريق، وباشرت بإجراءات الانعاش الرئوي واعادة النبض قبل تأمين نقلهم إلى مستشفى قريب، الا انهما فارقا الحياة في المستشفى اثر الاختناق.

واشارت الى انها طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر.

وفي المثنى ابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر 17 عاما اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله في مدينة السماوة مركز المحافظة، لأسباب ما زالت مجهولة".

واشار الى ان "الاجهزة الامنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

من جانب اخر، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بإصابة مدنيين اثنين أحدهما بحالة خطرة، بحادث سير بين سيارة وجرار زراعي على طريق موصل – زمار.

واشار الى ان قوة امنية نقلت الجريحين الى المستشفى لتلقي العلاج.