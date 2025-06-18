مصرع شابين غرقاً شمال غرب الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، بغرق شابين في إحدى المناطق المائية بناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر شمال غرب مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابين في العشرينيات من عمرهما لقيا مصرعهما غرقاً أثناء السباحة في منطقة مائية مفتوحة في ناحية العياضية"، مبيناً أن "الحادثة وقعت عندما دخلا إلى المياه معاً ولم يتمكنا من السباحة، ما أدى إلى غرقهما في الوقت نفسه".

وأضاف المصدر أن "فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث بعد تلقي البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثتين بعد جهود استمرت لعدة ساعات".

وأشار إلى أنه "تم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي في الموصل، بينما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً أولياً حول ملابسات الحادث".