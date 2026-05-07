مصرع شابين غرقاً أثناء تعلم السباحة جنوب العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الخميس، بمصرع شابين غرقاً أثناء تعلم السباحة بنهر الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم تسجيل حالتي غرق لشابين اثنين أعمارهما في العشرينيات بنهر الإصلاح قرب مرسى الزوارق في قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأوضح أن حالة الغرق حصلت أثناء تعلم الشابين السباحة في النهر، وتم انتشال جثتهما ونقلهما للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما.