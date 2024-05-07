مصرع شابين شقيقين غرقاً وعودة فتى للحياة في ذي قار والنجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الثلاثاء، بوفاة شخصين اثنين غرقاً بقضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابين شقيقين توفيا بحادث غرق أثناء ممارستهما السباحة في نهر الغراف وسط قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "فرق الغواصين تمكنت من انتشال الجثتين، ونقلهما للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما".

وفي النجف، بين مصدر طبي، لوكالة شفق نيوز، أن الكوادر الطبية في مستشفى الفرات الأوسط التعليمي في المحافظة تمكنت من إنقاذ حياة فتى يبلغ من العمر 11 عاما بعد تعرضه لصعقة كهربائية.

وأوضح المصدر، أن الفتى وصل للمشفى وهو متوفي سريريا، وتمت إعادته للحياة من خلال الصدمات الكهربائية والإنعاش الرئوي والقلبي.