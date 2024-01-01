مصرع شابين بحادث سير مروع في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأثنين، بمصرع شابين جراء حادث سير مروع شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شابين لقيا مصرعهما بتصادم مركبتين على طريق الهويدر - بعقوبة شمال شرق بعقوبة".

وأضاف المصدر، أن "مفارز الإسعاف والدفاع المدني نقلت جثتي الضحيتين إلى الطب العدلي، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية".

وتشهد ديالى حوادث مرورية يومية لأسباب عدة أبرزها إهمال قواعد السلامة والزخم المروري وسوء الطرق.