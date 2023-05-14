مصرع شابين بتصادم 3 دراجات في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الأحد، بمصرع شابين بحادث سير على طريق بعقوبة - بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "شابين لقيا مصرعهما بتصادم 3 دراجات نارية على طريق بعقوبة - بغداد في منطقة الحديد (8 كم شمال غرب بعقوبة)".

واضاف ان "جثتي الضحيتين نقلتا الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتعد حوادث الدراجات النارية في ديالى هي الأكثر شيوعا بين الحوادث المرورية، حيث سجلت إحصائيات مخيفة من ناحية اعداد الضحايا والمصابين والتي يعدها المختصون أشد من الحوادث الإرهابية.