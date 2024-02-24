مصرع أسرة كاملة بحادث سير "مروع" على الحدود العراقية الايرانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة واسط، اليوم السبت، بوقوع حادث سير "مروع" شرقي المحافظة، على الحدود العراقية الإيرانية.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير مروع وقع على الطريق العام المؤدي الى الحدود (العراقية الايرانية)، شرقي الكوت، مركز المحافظة، نتيجة انقلاب عجلة، حيث أدى الحادث لمصرع رجل وزوجته وابنتهما على الفور".

وبيّن المصدر، أن "سيارات الاسعاف هرعت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثث للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".