مصرع أسرة بالكامل واصابة مدنيين اخرين بحادث سير "مروع" في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم السبت، بمصرع واصابة 7 مدنيين بحادث سير مروّع، شرق مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "عائلة كاملة مكونة من أربعة أشخاص لقيت مصرعها وأصيب ثلاثة اخرين بحادث اصطدام عجلة صغيرة مع شاحنة (لوري) على طريق بعقوبة – كنعان 14 كم، جنوبي شرق بعقوبة.

وأضاف المصدر ان "جثث الضحايا نقلت الى الطب العدلي والمصابين الى مستشفى بعقوبة لتلقي العلاجات اللازمة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وتشهد ديالى حوادث سير مستمرة بسبب إهمال قواعد السلامة المرورية وسوء منظومة الطرق.