مصرع أستاذ جامعي وأسرته بحادث سير بين صلاح الدين وكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين اليوم الاثنين، بمصرع أستاذ جامعي وافراد عائلته بحادث سير على طريق تكريت -كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان أستاذا جامعيا في كلية الآداب - جامعة تكريت لقي مصرعه مع زوجته وابنته جراء انقلاب مركبة تقلهم على طريق تكريت - كركوك.

واضاف أن جثث الضحايا تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وتشهد محافظات عدة تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.