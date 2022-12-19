مصرع أستاذ جامعي وأسرته بحادث سير بين صلاح الدين وكركوك
2022-12-19T14:16:22.000000Z
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين اليوم الاثنين، بمصرع أستاذ جامعي وافراد عائلته بحادث سير على طريق تكريت -كركوك.
وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان أستاذا جامعيا في كلية الآداب - جامعة تكريت لقي مصرعه مع زوجته وابنته جراء انقلاب مركبة تقلهم على طريق تكريت - كركوك.
واضاف أن جثث الضحايا تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.
وتشهد محافظات عدة تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.