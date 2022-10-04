مصرع سبعة أشخاص بينهم جنود بحادث مروع على طريق الموصل- بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر امني بمحافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، بمصرع سبعة أشخاص اغلبهم من الجنود بحادث تصادم عجلتين على طريق الموصل بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "سائقي عجلتين وخمسة جنود لقوا مصرعهم بحادث تصادم عجلتين كانوا يستقلونهما على الطريق الرابط بين الموصل وبغداد وتحديدا قرب ناحية القيارة ، جنوبي الموصل".

واضاف المصدر أن "جثث الجنود تم نقلها من مستشفى ناحية القيارة الى القاعدة العسكرية في الناحية تمهيدا لتسليمها الى ذويهم، وجثتي السائقين الى الطب العدلي"، مبينا ان "هذا الحادث كان مروعا ويعد الأول من نوعه الذي يحدث في الناحية منذ أشهر".

من جانبها نعت رئاسة أركان الجيش العراقي وقيادة القوات البرية مصرع المقاتلين الخمسة، التي قالت إنهم ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات غرب نينوى، اثر حادث تصادم عجلتين، وادى الحادث أيضاً الى إصابة مقاتلين إثنين.