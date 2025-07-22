مصرع سائق وإصابة آخر في حادث مروّع بخانقين

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بوقوع حادث اصطدام عنيف بين شاحنتين على تقاطع بلكانة قرب قضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحادث أسفر عن مصرع سائق إحدى الشاحنتين في موقع الحادث، وإصابة السائق الآخر بجروح متفاوتة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات الإنقاذ، وتمكنت بعد جهود استمرت لوقت من استخراج جثة الضحية بعد قص وقطع أجزاء من الشاحنة المتضررة.

ولم تُعرف بعد الأسباب المباشرة التي أدت إلى وقوع الحادث، في وقت باشرت فيه الجهات المختصة بالتحقيق وجمع المعلومات.