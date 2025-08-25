مصرع سائق وإصابة آخر بحادثي صهريجين في البصرة وذي قار

شفق نيوز- البصرة/ ذي قار

أفاد مصدر طبي في البصرة، اليوم الاثنين، بمصرع سائق صهريج من أهالي الموصل إثر حادث تصادم مع مركبة حمل على طريق سفوان الدولي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "جثته نُقلت إلى مستشفى الزبير لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي حادث منفصل، شهدت محافظة ذي قار فجر اليوم انقلاب صهريج محمّل بالنفط الأسود قرب جسر فهد في الناصرية، ما تسبب باندلاع حريق كبير.

وقال مصدر أمني في المحافظة، للوكالة، إن "مديرية الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران"، مشيراً إلى "إصابة السائق بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".