مصرع سائق واعتقال شخص بحوزته 70 ألف دولار مزيف في كركوك

شفق نيوز- كركوك

لقي سائق مصرعه، مساء الجمعة، جراء حادث مروري وقع في منطقة شوراو بمدينة كركوك، بعدما اصطدمت مركبته بعمود كهرباء.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع نتيجة فقدان السيطرة على المركبة، ما أدى إلى انحرافها وارتطامها بعمود كهرباء على جانب الطريق، مبيناً أن قوة من الشرطة وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته.

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة السائق في موقع الحادث متأثراً بإصاباته البليغة، قبل نقله إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

ووفق المعلومات، فإن الضحية يُدعى نهاد زين العابدين، ويبلغ من العمر 59 عاماً، وهو من سكنة حي واحد آذار في كركوك

في السياق، أعلنت قيادة شرطة كركوك، إلقاء القبض على متهم بحوزته مبالغ مالية مزوّرة، وذلك بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي فتاح محمود ياسين الخفاجي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان فريق العمل في قسم مكافحة إجرام كركوك تمكّن من تنفيذ كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المتهم وضبطه بالجرم المشهود، وبحوزته مبلغ قدره (70) ألف دولار أميركي مزيّف كان ينوي ترويجه.

وأضاف البيان أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة ومعلومات استخبارية، حيث جرى ضبط المبلغ أصولياً وتنظيم محضر بالمضبوطات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أنه تم توقيف المتهم وفق أحكام المادتين (298 و295) من قانون العقوبات العراقي، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت قيادة الشرطة استمرار حملاتها لملاحقة جرائم التزوير والاحتيال، حفاظاً على الأمن الاقتصادي وحماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.