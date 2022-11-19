مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بحادثين مروريين في واسط والبصرة.. صور وفيديو

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة، يوم السبت، بوفاة سائق نتيجة حادث انقلاب عجلته نوع تويوتا مارك على طريق كوت - ميسان في محافظة واسط.

وأرجع بيان للمديرية، ورد إلى وكالة شفق نيوز، سبب الحادث إلى "السرعة وعدم السيطرة على المركبة ما أدى إلى انقلابها على الكتف الترابي واصطدامها بعمود الكهرباء، ما اودى بحياة سائق المركبة، واصابة شخص اخر".

وفي البصرة أقصى جنوبي البلاد، لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين بحادث سير مروع على طريق البصرة - فاو.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن الحادث نتيجة كثافة الضباب وإنعدام الرؤية على ذلك الطريق.