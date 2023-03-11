مصرع سائق صهريج ووفاة نزيل في "الحوت" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بمصرع سائق صهريج بعد احتراقه غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عجلة نوع صهريج احترقت بالكامل بعد انقلابها، فجر اليوم، على الطريق الدولي السريع قرب جسر الأخضر غربي المحافظة، ما أسفر عن مصرع سائق العجلة على الفور وهو من اهالي ميسان"، لافتا إلى أن "فرق الدفاع المدني انتشلت الجثة بعد إخماد الحريق".

وفي الجانب الآخر، توفي نزيل جديد داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت سابقاً) من اهالي العاصمة بغداد ومحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وبين المصدر، ان "سبب الوفاة غامض، حيث تم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ومعرفة سبب الوفاة".