مصرع سائق حرقاً إثر حادث مروع على طريق "بغداد – الأنبار" (فيديو)

شفق نيوز- الأنبار

لقي شخص مصرعه، يوم الاثنين، إثر حادث سير أعقبه اندلاع حريق في صهريج على الطريق الدولي السريع "بغداد – الأنبار" ضمن منطقة الحامضية شرقي مدينة الرمادي.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ، وباشرت عمليات الإخماد والإنقاذ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى بقية أجزاء الصهريج، ما أسهم في الحد من حجم الأضرار.

وأضاف أن فرق الإنقاذ انتشلت جثة سائق الصهريج من موقع الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث.

وأشار إلى سحب الصهريج من الطريق وإعادة فتحه أمام حركة المركبات، بالتزامن مع تنفيذ عمليات غسل وتنظيف للموقع لضمان سلامة مستخدمي الطريق واستعادة انسيابية الحركة المرورية على الطريق الدولي السريع.