مصرع زائر غرقاً وانتحار رجل في الديوانية وديالى

شفق نيوز– الديوانية/ ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بتسجيل حالتي وفاة منفصلتين في محافظتي الديوانية وديالى، إحداهما لزائر متوجه إلى كربلاء سيرًا على الأقدام، والأخرى نتيجة انتحار.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن أحد زائري أربعينية الإمام الحسين، وهو شاب عشريني من أهالي محافظة ذي قار، توفي غرقاً أثناء محاولته السباحة في نهر صدر الدغارة شمال الديوانية.

وفي حادث منفصل، ذكر مصدر محلي أن رجلاً أقدم على الانتحار بحرق نفسه باستخدام مادة البنزين في تقاطع السادة على أطراف مدينة بعقوبة في محافظة ديالى، وفارق الحياة على الفور.

وأشار إلى أن السلطات الامنية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.