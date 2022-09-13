مصرع زائرتين إلى كربلاء بحادث دهس جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بوفاة زائرتين بحادث دهس على طريق الحلة – الديوانية، جنوبي العراق.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "زائرتين وهما من أهالي محافظة الناصرية، كانتا متوجهتين لاداء الزيارة الاربعينية في كربلاء وتعرضتا، الى حادث دهس بسيارة في منطقة الهاشمية، على الطريق الرابط بين الحلة والديوانية"، ما أدى الى وفاتهما على الفور".

وشهدت مناطق انتشار الزائرين المتوجهين الى كربلاء تسجيل حوادث ادت بعضها الى وفاتهم او اصابتهم بسبب ضخامة الاعداد ووسع خارطة انتشار الزائرين وخصوصا من الأجانب ، إذ سجلت العاصمة بغداد، يوم امس الاثنين، مصرع زائرة ايرانية نتيجة حادث سير في العاصمة بغداد.

كما كشف مدير مستشفى الحلة العام، في محافظة بابل، ربيع زكي، يوم أمس الاثنين، عن حصيلة صادمة بأعداد ضحايا حوادث السير والدهس خلال منذ بدء المسير صوب كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية، مبينا ان "عدد المصابين الذين استقبلهم مستشفى الحلة العام فقط، نتيجة حوادث السير والدهس منذ بدء زيارة أربعينية الإمام الحسين، بلغ 1993 مصاباً".