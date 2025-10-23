مصرع رضيع "دهساً" وغرق فتى في أحد الأنهر جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بمصرع طفل رضيع بحادث سير وغرق فتى أثناء السباحة في الأحد بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رضيعاً يبلغ من العمر عامين لقي مصرعه على الفور جراء دهسه من قبل عجلة حكومية نوع (صهريج) في قضاء الغراف شمالي ذي قار، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأشار إلى أن "ذوي الرضيع لم يطلبوا الشكوى ضد سائق الصهريج".

واضاف المصدر أن "فتى يبلغ من العمر 13 عاماً غرق في نهر الوفاء أثناء تعلم السباحة وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، حيث تم انتشال الجثة من قبل الغواصين وإرسالها إلى الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".