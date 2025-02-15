مصرع رجل وطفلة واصابة 7 آخرين بحادثي سير في الموصل وديالى

شفق نيوز/ لقي شخص مصرعه فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء حادث سير مروع وقع في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

ووفقاً لمصادر طبية في صحة نينوى، فإن اثنين من المصابين يخضعون للعناية المركزة، فيما كانوا جميعهم أصدقاء، من بينهم عسكري كان في إجازة عند وقوع الحادث.

وقال مصدر طبي في صحة نينوى لوكالة "شفق نيوز، ان "حادث سير مروري وقع في وقت متأخر من ليلة الجمعة على الجسر الخامس، حيث اصطدمت سيارة. مما أسفر عن وفاة شخص على الفور وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف أنه "من بين المصابين، اثنان في حالة حرجة و يخضعان للعناية المركزة في مستشفيات الموصل".

وأوضح المصدر أن المصابين "كانوا أصدقاء، ومن بينهم جندي كان في إجازة حين وقع الحادث"

في غضون ذلك افاد مصدر آخر، مصرع طفلة وإصابة افراد اسرتها الاربعة بحادث سير مأساوي ناتج عن انقلاب سيارتهم على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم في ديالى.