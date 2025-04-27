مصرع رجل وزوجته واصابة 9 اشخاص بحادثي سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بمصرع وإصابة 11 شخصا بحادثين مروريين وسط مدينة الناصرية وجنوبها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحادث الأول وقع على الطريق الدولي السريع جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة بين 3 عجلات، وأدى لاصابة 7 اشخاص بعضهم مصاب بحالات خطرة".

واضاف المصدر، ان " الحادث الثاني وقع وسط مدينة الناصرية بمنطقة الإسكان الصناعي نتيجة تصادم عجلتين، حيث أدى الحادث لمصرع رجل موظف في وزارة الكهرباء وزوجته وإصابة 2 اخرين بجروح بليغة"، لافتا إلى أنه "تم نقل جميع المصابين للمستشفى لغرض تلقي العلاج والوفيات للطب العدلي".