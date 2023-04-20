مصرع رجل وزوجته جراء تسرب غازي داخل منزلهما في كركوك

شفق نيوز/ أفادت الشرطة المحلية وشهود عيان، يوم الخميس، بمصرع رجل وزوجته جراء تسرب للغاز في منزلهما بمدينة كركوك.

ووفقا لمصدر بالشرطة وشهود العيان لوكالة شفق نيوز، فإن رجلاً يُدعى (ن، و) يبلغ من العمر 73 عاماً، وزوجته (س،ع) تبلغ من العمر 71 عاماً لقيا حتفهما أثناء نومهما بسبب تسرب غازي داخل منزلهما الكائن في منطقة (الأسرى والمفقودين) بمدينة كركوك.

وأضافوا أن جثتي الرجل والمرأة تم نقلهما إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة.