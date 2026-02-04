مصرع رجل وابنته جراء اندلاع حريق داخل منزلهما شرقي بغداد

شفق نيوز- بغداد

لقي أب وابنته مصرعهما، يوم الأربعاء، جراء حادث حريق اندلع داخل منزلهما شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع جراء تماس كهربائي الأمر الذي أسفر عن انفجار (سخان الماء) داخل المنزل، ما تسبب باندلاع النيران وانتشارها بسرعة ضمن قطاع 35 في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث، وتمكنت من إخماد الحريق، فيما جرى نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.