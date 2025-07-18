مصرع رجل مسن فلسطيني الجنسية بحريق داخل شقة سكنية شرقي بغداد

شفق نيوز - بغداد

افاد مصدر امني مسؤول، يوم الجمعة، بمصرع رجل مسن فلسطيني الجنسية باندلاع حريق داخل شقة سكنية في مجمع سكني شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حادث حريق اندلع داخل شقة سكنية ضمن مجمع البلديات شرقي بغداد والذي يضم عددا كبيرا من العوائل الفلسطينية ما اسفر عن مصرع رجل كبير بالسن، مبينا أن الرجل الذي لقي حتفه فلسطيني الجنسية.

وأضاف أنه "تم اخلاء الجثة الان، والمعلومات تشير إلى أن الحادث ناجم عن تماس كهربائي".

في غضون ذلك أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، باندلاع حريق داخل أحد المشتملات السكنية في منطقة حي الخضراء وسط المدينة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق واخماده بشكل كامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأشار إلى أن الحادث تسبب بأضرار مادية داخل المشتمل، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لمعرفة أسباب الحريق.