مصرع رجل ثمانيني بحادث سير وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بمصرع رجل يتجاوز الـ80 عاماً، بحادث سير وسط العاصمة، وإلقاء القبض على الجاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً كبيراً بالسن من مواليد 1944، لقى مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مسرعة بالقرب من الجامعة التكنولوجية على طريق سريع محمد القاسم وسط بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على صاحب العجلة وإيداعه التوقيف، ونقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".