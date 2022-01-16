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مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين بحادث سير جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-16T11:00:40+0000
مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاحد، بمصرع وإصابة سبعة اشخاص بحادث سير مروع  جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير مروع بين عجلتين صالون وقع على الطريق الدولي السريع  في منطقة (ام عنيج) ضمن حدود قضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار، وأدى لمصرع اربعة اشخاص على الفور واصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة".

وبين المصدر، ان "سيارات الاسعاف والاجهزة الامنية هرعت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، والمصابين لمستشفى سوق الشيوخ لتلقي العلاج اللازم".

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