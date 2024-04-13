مصرع أربعة أشخاص بحريق داخل منزل وسط بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، بمصرع واصابة ستة أشخاص بحادث حريق اندلع وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حريقاً داخل أحد المنازل ضمن منطقة الزوية في الكرادة وسط بغداد أسفر عن مصرع أربعة اشخاص واصابة اثنين اخرين بجروح "خطيرة"، مبينا أن من بين الضحايا والمصابين أطفالاً.

وحسب المعلومات الواردة فإن الحادث يعود نتيجة تماس كهربائي، وفقا للمصدر.

وفي حادث آخر قال مصدر في الشرطة المحلية للوكالة، إن مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء وقضيب حديدي ضمن منطقة الامين شرقي بغداد اسفرت عن مقتل أحد أطراف المشاجرة بعد أن تمت اصابته بضربه في منطقة الرأس.

وأضاف أن قوة امنية اعتقلت احد اطراف المشاجرة، وجار البحث عن البقية.

في غضون ذلك أعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد الكرخ في بيان، أن قوة منها تمكنت من القاء القبض على متهم قام بإطلاق النار خلال مراسم تشييع، مما تسبب بقتل مواطن من أهالي محافظة البصرة كان قادما لزيارة العتبة الكاظمية المقدسة في العاصمة بغداد.

وأضاف البيان "إذ اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه ، فضلاً عن عدد من الأشخاص الذين كانوا يحملون الأسلحة النارية خلال هذا التشييع".

وحذر البيان الأشخاص الذين يقومون بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي، وستقوم الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية بالقبض على كل من يقدم على هكذا أفعال خارجة عن القانون.