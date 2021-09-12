مصرع أربعة اشخاص في حادثين منفصلين بالسليمانية وديالى

شفق نيوز/ قضى ثلاثة أشخاص في حادث مروري، اليوم الأحد، قرب ناحية خلكان التابعة لمحافظة السليمانية، فيما توفيت فتاة جراء اصابتها بصعقة كهربائية في بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز؛ ان الحادث المروري الذي حصل مساء الاحد، تسبب بوفاة ثلاثة اشخاص من اهالي السليمانية، مشيرا الى ان جثث الضحايا نقلت الى معهد الطب العدلي في مدينة السليمانية.

وفي حادث منفصل؛ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بمصرع فتاة جراء صعقة كهربائية في بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "فتاة تبلغ من العمر 13 عاما توفيت جراء صعقة كهربائية في حي التحرير بأطراف بعقوبة"، مضيفا "أن جثة الضحية تم نقلها إلى الطب العدلي".