سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع أربعة اشخاص في حادثين منفصلين بالسليمانية وديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-12T18:21:04+0000
مصرع أربعة اشخاص في حادثين منفصلين بالسليمانية وديالى

شفق نيوز/ قضى ثلاثة أشخاص في حادث مروري، اليوم الأحد، قرب ناحية خلكان التابعة لمحافظة السليمانية، فيما توفيت فتاة جراء اصابتها بصعقة كهربائية في بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز؛ ان الحادث المروري الذي حصل مساء الاحد، تسبب بوفاة ثلاثة اشخاص من اهالي السليمانية، مشيرا الى ان جثث الضحايا نقلت الى معهد الطب العدلي في مدينة السليمانية. 

وفي حادث منفصل؛ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بمصرع فتاة جراء صعقة كهربائية في بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "فتاة تبلغ من العمر 13 عاما توفيت جراء صعقة كهربائية في حي التحرير بأطراف بعقوبة"، مضيفا "أن جثة الضحية تم نقلها إلى الطب العدلي".

related

مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادثين في السليمانية وديالى

Date: 2021-03-01 17:35:47
مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادثين في السليمانية وديالى

حوادث وإصابات في ديالى جراء الضباب الكثيف

Date: 2020-12-17 08:49:59
حوادث وإصابات في ديالى جراء الضباب الكثيف

مصرع وإصابة 4 مدنيين بحادث مروع في ديالى

Date: 2021-02-19 08:08:40
مصرع وإصابة 4 مدنيين بحادث مروع في ديالى

إضراب لكوادر تمريضية في ديالى

Date: 2020-10-13 10:58:55
إضراب لكوادر تمريضية في ديالى

متظاهرون يقطعون طريق منفذ حدودي مع ايران

Date: 2019-11-03 09:00:06
متظاهرون يقطعون طريق منفذ حدودي مع ايران

تحذير من تعرض نصف سكان ديالى الى "كوارث معيشية"

Date: 2021-05-28 13:19:41
تحذير من تعرض نصف سكان ديالى الى "كوارث معيشية"

في ديالى وبغداد .. إحباط محاولة انتحار ثانية لامرأة والعثور على جثة فتاة

Date: 2021-08-10 18:54:58
في ديالى وبغداد .. إحباط محاولة انتحار ثانية لامرأة والعثور على جثة فتاة

ديالى.. اعادة فتح طريق اغلقها معتصمون بعد تلقي تطمينات محلية

Date: 2020-09-06 11:48:06
ديالى.. اعادة فتح طريق اغلقها معتصمون بعد تلقي تطمينات محلية