مصرع راعٍ بإطلاق نارٍ "عرضي" في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأحد، بأن راعياً للأغنام لقي مصرعه إثر انطلاق رصاصة بالخطأ من سلاح كان بحوزته أثناء رعيه في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الراعي شاب من مواليد 2001 وكان يقوم بتنظيف سلاحه الشخصي عندما خرجت منه رصاصة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة أودت بحياته على الفور".

وأوضح أن "الحادث وقع في مجمع النهروان التابع لناحية الرياض على بُعد نحو 40 كيلومتراً جنوب غربي كركوك".

وتابع المصدر أن "الشاب كان يزاول عمله الاعتيادي قبل أن يُفاجأ بانطلاق الرصاصة أثناء تنظيفه السلاح، في حادث يُرجح أنه ناجم عن سوء التعامل مع السلاح الشخصي".