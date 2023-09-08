مصرع رادود حسيني بحادث سير في العراق

شفق نيوز / لقي رادود حسيني عراقي، مصرعه يوم الجمعة، نتيجة حادث سير مروع بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، شمال العاصمة بغداد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "الرادود (كمال شكور الآمرلي) لقى مصرعه بانقلاب عجلته على طريق (كركوك – بغداد) بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، ما أدى إلى مقتله بالحال".

وأضاف المصدر، أن "الضحية كان عائداً من الزيارة الأربعينية في كربلاء، مؤكداً نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقاً بالحادث".

وكانت مديرية المرور العامة، قد كشفت أمس الخميس، عن حصيلة حوادث السير المسجلة لديها، خلال فترة الزيارة الأربعينية، فيما أشارت إلى أن القيادة تحت تأثير النعاس والمخدر والمسكر، كان من أبرز أسباب وقوع تلك الحوادث.

وأكد الناطق باسم المديرية، العميد زياد القيسي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، تسجيل "90 حادث سير مقسمة ما بين الدهس والانقلاب والاصطدام والمركب، خلال أيام الزيارة الأربعينية"، مشيراً إلى أن تلك الحوادث تسببت بـ"وفاة أكثر من 44 شخصاً، وأكثر من 163 إصابة".

وتجاوز العدد الكلي للزائرين الذين قصدوا مدينة كربلاء، لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين، حاجز 22 مليون زائر، وفق إحصائية أعلنتها العتبة العباسية أمس الأول.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.