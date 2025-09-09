مصرع خمسة من عائلة واحدة وانتشال جثة في حادثين جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار/ الناصرية

سجلت محافظتان جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، حادثي سير أسفرا عن وقوع ضحايا مدنيين في ذي قار والبصرة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة أشخاص من عائلة واحدة من محافظة البصرة لقوا مصرعهم إثر حادث سير مروع وقع الطريق الدولي السريع جنوب مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأضاف أن "الحادث وقع نتيجة تصادم عجلة صالون بصهريج، ما أدى إلى انقلابها ووفاة جميع من كان بداخلها".

وفي البصرة، أشار مصدر آخر، إلى أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من استخراج جثة سائق عجلة باستخدام أجهزة (القطع والفصل) بعد تعرض عجلتين لحادث مروري على طريق الشلامجة جنوبي المحافظة".

وأوضح أن "القوات الأمنية سهلت عملية نقل الجثة إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث".