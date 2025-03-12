مصرع خمسة منتسبين بينهم مسؤول بالداخلية بحادث مروع جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الأربعاء، بوفاة مدير شؤون عشائر ميسان التابع لوزارة الداخلية، العميد جعفر هاتو فاخر، في حادث سير جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عند انقلاب عجلة نوع (لاندكروزر) بيضاء اللون في قضاء علي الغربي، على الطريق العام الرابط بين القضاء ومدينة العمارة قرب قرية الرويشد.

وأضاف أن الحادث أسفر أيضاً عن وفاة أربعة منتسبين، ونُقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة.