ديالى تستيقظ على فاجعة .. مصرع أمٍّ واطفالها الأربعة بحريق داخل منزلهم

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، صباح اليوم الأربعاء، بمصرع امرأة وأطفالها الأربعة إثر اندلاع حريق داخل منزلهم في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن هؤلاء الخمسة لقوا حتفهم نتيجة تعرض منزلهم الى حادث حريق في ناحية "أبي صيدا" بديالى.

وأوضح المصدر، أن الحريق ناجم عن ترك مدفأة غازية تعمل حتى الصباح لانخفاض درجات الحرارة جراء الموجبة القطبية الباردة التي يتعرض لها العراق.

وأضاف أن الضحايا فارقوا الحياة بسبب إصابتهم بحروق في الجسد، مشيرا الى أن الاطفال باعمار مختلفة.