مصرع 5 أشخاص بحادث سير مروع في صلاح الدين وانهيار مشروع على عاملين بالبصرة (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع خمسة أشخاص بحادث سير مروع في صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن خمسة لقوا حتفهم فيما أُصيب آخر بجروح بحادث سير ناجم عن تصادم وانقلاب عجلتين صباح اليوم على طريق سامراء _ تكريت.

في غضون ذلك قال شهود عيان إنه بسبب عدم وجود مساند في حفريات الشركة المنفذة لمشروع مجاري القرنة، حدث انهيار ادى الى دفن عاملين تحت التراب مما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة نقلا على اثرها الى المستشفى.