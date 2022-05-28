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مصرع ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بحادث سير مروع في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-28T16:00:05+0000
مصرع ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بحادث سير مروع في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم السبت بمصرع وإصابة 7 مدنيين بحادث سير على طريق مندلي - بلدروز شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء تصادم عجلتين على طريق مندلي - بلدروز شرق مدينة بعقوبة قرب منطقة الجسر التابعة لناحية مندلي.

واضاف أن "الضحايا تم نقلهم إلى الطب العدلي فيما نُقل المصابون الى مستشفى قريب بينما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة.

ويشهد طريق مندلي - بلدروز حوادث سير مستمرة بسبب فوضى السير والتنظيم وتضرره جراء غياب عمليات التأهيل والإعمار.

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