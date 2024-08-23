مصرع ثلاثة مدنيين واصابة آخرين جراء تصادم عجلات واحتراقها بكركوك (فيديو)

شفق نيوز/أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الجمعة، أن ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء اصطدام ثلاث سيارات على طريق اربيل كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن ثلاث سيارات -اثنان منها صغيرة وواحدة كبيرة عبارة عن (شاحنة لنقل البضائع)- اصطدمت بعضها ببعض على طريق كركوك اربيل ضمن ناحية (التون كوبري) شمالي كركوك مما أسفر عن احتراقها، ومصرع ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأضاف المصدر أن الجثث احليت للطب العدلي، والمصابين إلى مستشفى (آزادي التعليمي، مبينا ان الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة.