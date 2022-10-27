مصرع ثلاثة مدنيين إثر سقوط عجلة بحفريات للصرف الصحي في سامراء (فيديو)

شفق نيوز/أفاد مصدر طبي في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، بمصرع وإصابة أربعة مدنيين بحادث سير في قضاء سامراء جنوب شرق مدينة تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ٣ مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب رابع بجروح خطيرة جراء سقوط عجلة تقلهم في مشروع الصرف الصحي في حي المعلمين وسط قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

واضاف أن جثث الضحايا نقلت إلى الطب العدلي والمصاب إلى المستشفى وهو بحالة حرجة.

واكد مصدر حكومي في سامراء وعلى خلفية الحادث أن قائممقام سامراء أمر بإيقاف العمل بالمشروع بعد تسجيل حادثتي وفاة خلال 24 ساعة.

ولقي امس الأربعاء أحد العاملين في مشروع سامراء للصرف الصحي مصرعه بعد انهيار حفريات خلال العمل بالمشروع.