حريق مأساوي في كركوك يودي بحياة ثلاثة أطفال

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم السبت، بمصرع ثلاثة أطفال جراء حريق نشب في منزلهم شمال المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الحريق اندلع في منزل بحي بنجا علي شمال كركوك، ما أسفر عن احتراق المنزل بالكامل ومصرع الأطفال الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 عاماً، و8 أعوام، و3 أعوام".

وأشار إلى أن "المنزل كان خاليا من الأب والأم"، موضحا أن "الأب يعمل موظفاً حكومياً، في حين كانت الأم خارج المنزل للتسوق عند وقوع الحادث".

وأضاف المصدر أن فرق الدفاع المدني تدخلت للسيطرة على الحريق، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادثة.