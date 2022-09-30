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مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة وآخرين بينهم أطفال بحادث مروع في واسط

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-30T13:54:49+0000
مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة وآخرين بينهم أطفال بحادث مروع في واسط

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني يوم الجمعة بإنقاذ ثلاثة مصابين وانتشال جثث ثلاثة بينهم أطفال نتيجة حادث اصطدام شاحنة وصهريج وعجلة مدنية في محافظة واسط.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق إنقاذ الدفاع المدني هرعت لتنقذ ثلاثة مصابين من عجلة نوع مونيكا خصوصي وهم الاب وطفلين فيما انتشلت جثة الام وطفلة كما انتشلت جثة سائق صهريج بعد حادث اصطدام مروع بين ثلاث مركبات شاحنة وصهريج ومركبة صالون على الطريق الرابط بين بغداد والكوت مركز محافظة واسط.

وأضاف البيان أن فرق إنقاذ الدفاع المدني اضطرت الى استخدام معدات الإنقاذ الهيدروليكية لقص حطام المعدن لتنقذ من كان على قيد الحياة اولاً وتنتشل جثث المتوفين ثانيا مع تأمين نقلهم إلى المستشفى حسب الإجراءات القانونية المتبعة

يذكر أن سبب الحادث يحدد من قبل خبير المرور في القاطع المسؤول لموقع الحادث.

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