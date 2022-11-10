مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بسقوط عجلة في نهر جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بسقوط عجلة في نهر بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عجلة مدنية سقطت، في ساعة متقدمة من ليل أمس، داخل نهر الزيدية، في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار قضاء، مبينا أن فرق الدفاع المدني قامت بعمليات الإنقاذ عبر استخدام أجهزة القطع والفصل، وتمكنت من انتشال جثث ثلاثة مواطنين، وإنقاذ رابع اصيب بجروح مختلفة.

وأشار إلى نقل جثامين الضحايا الى دائرة الطب العدلي، فيما يتلقى الشخص الرابع العلاج في المستشفى، مؤكدا فتح تحقيق بملابسات الحادث.