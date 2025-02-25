مصرع ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير مروع في بابل.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في بابل، مساء الثلاثاء، بمصرع أربعة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة حادث سير مروع في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير مروع وقع، مساء اليوم، على الطريق الدولي السريع قرب معمل سكر الاتحاد في الشوملي ضمن محافظة بابل، وأسفر عن خسائر بشرية.

وأوضح المصدر أن الحادث أدى إلى احتراق سيارة من نوع GMC كانت تقل عائلة، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص من العائلة نفسها.

وأشار المصدر إلى أن الضحايا من سكان مدينة السماوة، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً في الحادث.