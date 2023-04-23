مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بحادث مروع جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بمصرع وإصابة 5 أشخاص من أُسرة واحدة بعد عودتهم من زيارة العتبات المقدسة في مدينة النجف.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بان "عجلة (بيك آب) انقلبت على الطريق الرابط بين الفجر وال بدير أقصى شمالي محافظة ذي قار مما أدى إلى مصرع 3 اشخاص وإصابة 2 اخرين بجروح بليغة".

وبين المصدر، ان "جميع المتوفين والمصابين من أُسرة واحدة، حيث نقلت الجثث للطب العدلي، و الجريحان إلى اقرب من اجل تلقي العلاج اللازم".