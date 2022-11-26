مصرع أربعة أشخاص بحادثين في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم السبت بمصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير في مدينة الحلة وسط محافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بسقوط عجلة كانوا يستقلونها من أعلى جسر الثورة وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل بعد أن فقد السائق السيطرة عليها بسبب السرعة العالية وانفجار أحد الإطارات

وعلى صعيد مواز، قال مصدر محلي آخر، إن موظفا في دائرة كهرباء محافظة واسط قطاع الكوت الثاني أثناء تأديته الواجب (صعقة كهربائية) في صيانة أحد الأعطال الفنية ضمن منطقة حي الجهاد.

وأشار الى إصابة موظف اخر جراء الحادث ذاته، وهو يرقد الآن في العناية المركزة في مستشفى الكرامة التعليمي في الكوت.