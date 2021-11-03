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مصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير مروع جنوبي العراق .. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-03T08:49:04+0000
مصرع ثلاثة أشخاص بحادث سير مروع جنوبي العراق .. صور

شفق نيوز/ لقي ثلاثة أشخاص حتفهم فجر اليوم الأربعاء بحادث سير مروع في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

ووفقا لبيان صادر عن مديرية الدفاع المدني فإن فرق الإنقاذ في مركز الدغارة في مديرية الدفاع المدني بمحافظة الديوانية انتشلت ثلاثة جثث من داخل عجلة نوع "أوباما كلايزر" بعد اصطدامها بعجلة تريلة في حادث سير على الطريق السريع في منطقة السادة آل داود.

وأشار البيان إلى أن الفرق قامت بإخراج الجثث من داخل العجلة بإستخدام اجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى وتسليمها إلى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة .

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