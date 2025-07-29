مصرع أم وابنتيها واصابة الأب في حريق منزل وسط البصرة

شفق نيوز - البصرة

اندلع حريق مروّع داخل منزل سكني في منطقة القبلة وسط محافظة البصرة، ما أدى إلى مصرع امرأة وابنتيها، وإصابة رب الأسرة بحروق بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق بعد جهود استمرت لعدة دقائق، في وقت كانت النيران قد التهمت المنزل".

وأضاف أن، "جثث الضحايا نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، بينما باشرت الجهات المتخصصة تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق وملابساته".

وفي وقت لاحق، أخبر مصدر أمني، الوكالة، بالقبض على شخص اشعل النيران داخل منزله، بسبب خلافات عائلية مع شقيقه الذي أصيب بالحادث.